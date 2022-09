Xiaomi 13 Pro: tutto quello che sappiamo ad oggi

Fra pochissimi mesi conosceremo la nuova serie di punta del brand cinese più famoso al mondo. Xiaomi 13 è prossimo al debutto e oggi trapelano nuovi interessanti dettagli in merito.

Torniamo indietro nel tempo: a dicembre 2021 l’azienda ha mostrato la gamma Xiaomi 12, poi ha annunciato la serie Xiaomi 12S e adesso lancerà la gamma 12T nei mercati internazionali. Apprendiamo che il nuovo flagship, il 13 Pro, è già in cantiere. Verrà annunciato fra pochissimo.

Xiaomi 13 Pro: facciamo il punto

Come detto, mancano almeno due o tre mesi al lancio di queste nuove ammiraglie. Xiaomi 13 e 13 Pro infatti saranno presentati subito dopo lo Snapdragon Summit che è l’evento di lancio della nuova piattaforma operativa per smartphone di Qualcomm. I dettagli della formazione hanno iniziato ad emergere sul web in questi mesi. Ora i leaks ci arrivano dal tipster Digital Chat Station, sempre ferrato in materia e molto attento alle novità.

Il device di punta godrà di un nuovo schermo E6 microcurvato realizzato da Samsung che avrà una dimensione di 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz. La variante standard invece, presenterà uno schermo 2.5D flessibile curvo da 6,36 pollici con cornici contenute e refresh rate da 120 Hz. Sulla parte alta del device troveremo un foro per la selfiecam e il resto della scocca sarà realizzato in ceramica, probabilmente da BYD.

Non dimentichiamo che ci dovrebbe essere il nuovo chip per la ricarica veloce sviluppato dall’azienda e potrebbe godere della fast charge via cavo da 100W, della wireless charging da 50W. Sotto la scocca ci aspettiamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Quando arriverà? Come detto, oggi è presto per dirlo ma ci aspettiamo dopo il lancio di quest’ultimo chipset.

