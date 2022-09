Xiaomi 13 Pro si avvina al debutto: svelata la velocità di ricarica

Ci siamo: il nuovo Xiaomi 13 Pro si sta avvicinando al debutto asiatico proprio in queste settimane; adesso ha appena ottenuto la certificazione 3C. Si dice che disporrà del supporto per la ricarica rapida da 120W.

Facciamo un passo indietro: nel dicembre dello scorso anno, l’OEM cinese numero uno al mondo ha presentato Xiaomi 12, 12X e 12 Pro in Cina, mentre nel resto del mondo è arrivato soltanto dopo diversi mesi. Adesso, dal portale della 3C apprendiamo che il modello di punta next-gen è alle porte. Questo terminale dovrebbe essere dotato del supporto per la ricarica rapida da 120W e di un processore Snapdragon 8 Gen 2. Non di meno, la RAM potrebbe essere da 8 o 12 GB.

Xiaomi 13 Pro: nuovi dettagli sul top di gamma del 2023

Oggi, secondo un report di MySmartPrice, apprendiamo che il nuovo dispositivo di punta ha appena ricevuto la certificazione 3C; è stato avvistato con il numero di modello 2210132C. Anche il Pro dello scorso anno aveva una simile tecnologia, quindi non ci troviamo di fronte ad un vero upgrade, ma la batteria potrebbe essere più grande.

Quando verrà annunciato? Bella domanda: verosimilmente ci aspettiam un debutto per novembre o dicembre, insieme alla variante vanilla. Lo schermo sarà un pannello con foro e bordi curvi, un display Samsung E6 AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca ci troveremo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB e non solo. Sistema operativo? Android 13 con MIUI 14, a quanto pare.

Bella novità anche sul fronte fotografico, sembra. Avrà tre sensori, ciascuno da 50 Megapixel. Non sappiamo gli altri dettagli, ma restate connessi con noi per scoprirli in futuro. Intanto, vi ricordiamo che Xiaomi 12 si trova in super sconto a soli 519,00€ con spedizione gratuita. È un’offerta a tempo limitato, quindi siate veloci. Non sappiamo quante scorte vi siano su Amazon o quando finirà la promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.