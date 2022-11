Xiaomi 13 Pro: non abbiamo più dubbi, sarà così

In queste ore è emerso il rendering 3D del nuovo Xiaomi 13 Pro; oltre al dispositivo stesso, sono emersi dettagli in merito al processore, alla RAM e allo storage di bordo.

Sappiamo che l’OEM cinese presenterà i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro in Cina a brevissimo. I dispositivi saranno dei device premium potenti e senza limiti e vanteranno specifiche d’eccellenza. Dai rendering emersi scopriamo che saranno identici fra loro, ma cambieranno le loro dimensioni. Grazie all’insider Fenibook scopriamo come saranno fatti i prodotti in questione.

Xiaomi 13 Pro: quello che sappiamo prima del debutto

Il flagship Xiaomi 13 Pro si mostra oggi un nuovo render 3D molto accattivante; dalle foto trapelate scopriamo che disporrà di ua fotocamera quadrata contenente all’interno tutte le lenti. Notiamo il flash LED sotto la scritta LEICA e vediamo che anteriormente disporrà del display punch-hole, ovvero con bordi curvi. Verosimilmente ci aspettiamo uno Xiaomi 13 identico e un pannello flat senza bordi curvi. Sotto la scocca batterà un cuore Android 13 con skin MIUI 14.

Dalla seconda immagine invece, vediamo che ci sarà il processore Snapdragon 8 Gen 2 e la RAM sarà di tipo LPDDR5X che introdurrà il 33% delle performance in più rispetto al passato. Lo storage sarà composto da memorie UFS 4.0 in grado di fornire il 100% di velocità in più rispetto al passato.

Sul versante della batteria invece, sappiamo molto poco. Il modello basico potrebbe disporre della fast charge da 67W, mentre il Pro potrebbe godere della ricarica da 120W. Non mancherà una main camera da 50 Mpx, ma il Pro avrà un obiettivo Sony IMX989 da 1 pollice. Domani finalmente conosceremo queste ammiraglie; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo un’interessante offerta a tema Xiaomi: il modello 12T 5G si trova a soli 479,00€ su Amazon, con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

