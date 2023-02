Xiaomi 13 Pro mostra i muscoli su Geekbench prima del lancio

Il debutto globale dei nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro è praticamente alle porte. I flagship sono pronti a far la loro apparizione durante l’evento dedicato, previsto per il 26 febbraio al Mobile World Congress 2023. Oggi poi, il super top di gamma Xiaomi 13 Pro si mostra su Geekbench prima del debutto. Cosa è emerso fuori?

Le ammiraglie del marchio cinese sono state annunciate in Cina lo scorso anno a novembre. In Europa e nel resto del mondo invece, mancano da diverso tempo. Unitamente ai top di gamma arriverà anche il midrange premium Xiaomi 13 Lite che, altro non è, che il rebrand del Civi 2 uscito in Cina pochi mesi or sono.

Xiaomi 13 Pro: i risultati di Geekbench sono online

Come detto, Xiaomi 13 Pro è apparso all’interno del portale di benchmarking Geekbench. Il device ha il numero 2210132G e dal sito scopriamo che ha il processore octa-core di Qualcomm di ultima generazione (come prevedibile) avente nome in codice “Kalama”. Sappiamo già che si tratta dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Dal sito scopriamo che questo verrà coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e eseguirà Android 13 con skin MIUI 14 nativamente.

Su Geekbench vediamo che ha ottenuto un punteggio di 1481 punti sul single core e 4676 nei test multicore. Si tratta di risultati impressionanti, anche sed ovviamo dire che la variante cinese ha fatto leggermente meglio (rispettivamente, 1504 e 5342). Ad ogni modo, si tratta di unità pre-vendita perciò i modelli ufficiali potrebbero ottenere punteggi leggermente superiori. Il telefono, lo ricordiamo, avrà uno schermo curvo OLED da 6,73 pollici con risoluzione 2K, refresh rate variabile fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+, picco di luminosità pari a 1900 nit e molto altro ancora. La batteria sarà una cella energetica da 4820 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W. Fotograficamente invece, ci saranno tre ottiche Leica tutte da 50 Megapixel. Anteriormente ci sarà una selfiecam da 32 Mpx.

