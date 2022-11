Xiaomi 13 Pro avrà una versione in pelle rosa e verde

Secondo quelle che sono le prime indiscrezioni emerse in rete, scopriamo che i prossimi flagship di Xiaomi sono dietro l’angolo. I primi rumors in merito hanno iniziato a trapelare sul web pochi mesi or sono e in questo lasso di tempo abbiamo appreso che i telefoni della gamma Xiaomi 13 sarebbero arrivati prima del previsto. Si parla di un debutto anticipato a novembre, rispetto alla solita roadmap di lancio di dicembre.

Se ricordate, fra poche settimane Qualcomm terrà il suo annuale Snapdragon Summit nel quale dovrebbe annunciare il futuro chip di fascia alta per ammiraglie Android del 2023. Si chiamerà Snapdragon 8 Gen 2 e si dice che Motorola e Xiaomi stessa saranno le prime società ad utilizzare questa piattaforma.

Le aziende stanno anticipando di molto i lanci dei loro device di punta perché sanno che la maggior parte di vendite avviene durante il Festival della Primavera cinese, ecco perché occorre arrivare preparati. Dunque, Xiaomi 13 e 13 Pro saranno i primi a disporre di questa unità di Qualcomm sotto la scocca.

Xiaomi 13 e 13 Pro: cosa è emerso adesso?

La line-up dovrebbe includere tre modelli: due premium e uno Lite, anche se potrebbe esserci perfino la versione Ultra. Solitamente, quella che attira maggior pubblico è quella intermedia, la variante Pro. Oggi abbiamo appreso che questo smartphone sarà disponibile in quattro colorazioni: nero, bianco, verde e rosa. Queste due però, saranno realizzate in pelle, mentre le prime due in vetro.

Non di meno, si parla moltissimo di una variante esclusiva in ceramica; la compagnia ha spesso usato questo materiale per i suoi flagship; ricordiamo il Mi Mix2/2S, il Mi 11 Ultra e non solo.

