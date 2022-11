Xiaomi 13: online il render 3D definitivo (FOTO)

In queste ore sono trapelati in rete i render CAD relativi allo Xiaomi 13 (o 14?) prossimo al lancio. Dalle fotografie vediamo chiaramente il design della fotocamera posteriore, nonché il nuovo frame squadrato ripreso – in parte – da iPhone 14 e Nothing Phone (1).

Si dice che la line-up di fascia alta del brand asiatico arriverà entro la fine dell’anno; qualcuno ipotizza un debutto per il mese di novembre, qualcuno invece, per il 1° di dicembre. Ad ogni modo, oggi, grazie ai leaks forniti da OnLeaks e Zoutous con la partecipazione di Compare Deal, possiamo dare un’occhiata a quella che sarà l’estetica dei nuovi modelli in arrivo.

Xiaomi 13: ecco come sarà

Dai render possiamo vedere, in prima istanza, lo schermo AMOLED piatto con un foro per la selfiecam. Al contrario, il Pro si dice che disporrà di un pannello con bordi curvi.

Le cornici dovrebbero essere contenute e quasi simmetriche; sul frame superiore troveremo un microfono, un blaster IR e sulla parte inferiore lo slot per la SIM, un altro microfono, una porta USB Type-C, la griglia dello speaker e non solo. Non manca il pulsante di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume sulla parte destra.

Il comparto fotografico sembra essere composto da tre sensori che si dice che saranno tutti da 50 megapixel e godranno tutti della tecnologia di Leica. Presente anche il flash LED.

Il modello base dovrebbe misurare 152,8 x 71,5 x 8,3 mm con uno schermo da 6,2 pollici, mentre il Pro dovrebbe misurare 163 x 74,6 x 8,8 mm con pannello al seguito da 6,65″. La camera principale dovrebbe essere di Sony da 1 pollice, almeno sull’iterazione di punta.

