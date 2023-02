Xiaomi 13: non ci saranno versioni con i processori di MediaTek

Oggi, in un post pubblicato su Weibo, il dirigente di Xiaomi ha dichiarato che non ci sarà la serie 13S quest’anno; inoltre, poco dopo il comunicato, ha riferito che non avrebbe rilasciato delle versioni degli attuali top di gamma con processore Dimensity di MediaTek. In poche parole, l’azienda ha scelto – almeno per le ammiraglie del 2023 – solo le soluzioni di Qualcomm.

Xiaomi: perché non ci saranno versioni con SoC MediaTek?

Giusto per chi non lo sapesse, l’OEM cinese numero uno al mondo ha rilasciato in Cina la serie Xiaomi 12S la scorsa estate. Questa linea, comprendente tre modelli (12S, 12S Pro e 12S Ultra) era coadiuvata da soluzioni MediaTek (e non solo) e presentava, per la prima volta, il supporto al software di Leica.

Adesso si parlava da tempo di una versione Dimensity relativa all’ammiraglia entry level Xiaomi 13. A poche ore di distanza dal lancio della gamma in Europa (previsto per il 26 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona), scopriamo nuovi interessanti dettagli sui terminali next-gen. In poche parole, grazie al tipster Digital Chat Station, apprendiamo che la versione con SoC MediaTek di Xiaomi 13 è appena stata cancellata. Tuttavia, il Redmi K60 Ultra disporrà della soluzione Dimensity non appena arriverà sul mercato internazionale.

Ricordiamo che lo Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition arrivato in Cina lo scorso anno aveva un prezzo inferiore rispetto allo Xiaomi 12 Pro; il motivo era semplice. Aveva un processore Dimensity 9000 Plus, fotocamere meno risolute e supporto alla velocità di ricarica leggermente inferiore.

Cosa vi consigliamo noi?

Sicuramente Xiaomi 13, una volta che sarà arrivato sul mercato, avrà un costo molto elevato, verosimilmente intorno ai 999€. Ecco perché, secondo noi, se volete il top ma volete spendere poco, o aspettate lo Xiaomi 13 Lite (che è comunque un midrange) o optate per lo Xiaomi 12, il flagship del 2022, che oggi si porta a casa a soli 461,49€, spese di spedizione incluse. È un prezzo bassissimo per un prodotto semplicemente unico nel suo genere. Fate presto prima che termini l’offerta su Amazon.

