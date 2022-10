Xiaomi 13 Lite si farà: sarà il rebrand del CIVI 2 (RUMOR)

In queste ore, il nuovissimo midrange Xiaomi 13 Lite è appena stato avvistato online; il device è apparso all’interno del database di IMEI e, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere uno Xiaomi CIVI 2 sotto mentite spoglie.

Come suggerito in più occasioni, la line-up Xiaomi 13 è davvero in cantiere presso la compagnia. Dovrebbe venir lanciata molto presto, verosimilmente dopo il debutto del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Dovremmo avere due modelli di punta, il 13 e il 13 Pro, ma potremmo anche assister al lancio di un terzo dispositivo di fascia media. Dovrebbe essere il 13 Lite che pare punta a prendere il posto dell’attuale Xiaomi 12 Lite 5G, un prodotto super apprezzato e che trovate in sconto su Amazon a soli 391,90€.

Xiaomi 13 Lite: cosa sappiamo ad oggi?

Come detto in più occasioni, questo smartphone midrange potrebbe essere semplicemente il rebrand internazionale dell’attuale Xiaomi CIVI 2, un telefono che è uscito un mese fa in Cina e che ha goduto di tanto apprezzamento da parte di utenti e costruttori. Sotto la scocca del prodotto dovremmo trovare un SoC Snapdragon 7 Gen 1, al pari della controparte asiatica.

Grazie al portale di PriceBaba siamo riusciti a scovare il prodotto in tutto il suo splendore. Lo smartphone in questione ha il numero di modello 2210129SG. Grazie alla lettera “G” alla fine del suddetto codice capiamo che il prodotto in questione arriverà in tutto il mondo.

Curiosamente, questo è lo stesso numero di modello del futuro e ipotetico Xiaomi 12 Lite 5G NE. In alcuni mercati quindi arriverà con un altro moniker oppure semplicemente, la compagnia non ha ancora deciso il nome ufficiale e sta procedendo per tentativi.

Troveremo un display AMOLED curvo da 120 hz con risoluzione FullHD+, doppia selfiecam incastonata in un foro a forma di pillola che richiama la Dynamic Island di iPhone 14 Pro. Ci sarà un processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria UFS 2.2. Posteriormente una main camera Sony IMX766 da 50 Mpx, un’ultrawide Sony IMX376K da 20 mega e un’ottica ausiliaria da 2 Mpx. Anteriormente, doppia selfiecam da 32 Mpx. Non mancherà una batteria da 4500 mAh con fast charge rapida via cavo da 67W. Quanto costerà? Ipotizziamo un prezzo di lancio di circa 499€, se seguirà le orme del precedente modello.

