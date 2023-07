Xiaomi 13 Lite è il mediogamma BEST BUY del Prime Day: giù del 32%

Il Prime Day di Amazon è ufficialmente partito ed è già pronto a scioccarti con una straordinaria offerta che ha come protagonista il mediogamma Xiaomi 13 Lite. Oggi, infatti, grazie a un incredibile sconto immediato del 32%, il validissimo device del colosso cinese può essere tuo al prezzo hot di appena 338€ – l’offerta è valida fino alle 23:59 del 12 luglio.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che, nonostante il prezzo molto conveniente, il telefono di Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare le necessità anche degli utenti più esigenti.

Xiaomi 13 Lite costa davvero poco con il Prime Day di Amazon

Dal punto di vista del design Xiaomi 13 Lite non lascia nulla al caso: è super sottile, leggero, con cornici molto ben ottimizzate e in generale con un look & feel davvero piacevole. Frontalmente lo splendido pannello AdaptiveSync AMOLED da 6.55 pollici è pronto a sorprenderti con la sua incredibile fluidità a 120 Hz, mentre la fotocamera frontale ti regala selfie di qualità.

In uno spessore di appena 7.23 mm è racchiuso un potentissimo processore octa core di Qualcomm con una super batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, mentre sul retro il modulo fotografico quadruplo è capeggiato da un sensore principale da 50 MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con un calo di prezzo di questa portata grazie allo sconto micidiale del 32%, è quasi impensabile non prendere al volo l’offerta di Amazon sul mediogamma Android di Xiaomi; inoltre, se lo metti subito nel carrello, il device ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

