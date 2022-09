Xiaomi 13: la serie includerà tante fotocamere da 50 Megapixel

Secondo quanto si apprende, sembra che la line-up Xiaomi 13 disporrà di numerose lenti da 50 Megapixel ciascuna. Questa opzione permetterà di disporre di una maggiore qualità su tutti gli obiettivi. Gli amanti dell’imaging resteranno soddisfatti di ciò.

L’OEM cinese numero uno al mondo sta infatti lavorando alla nuova generazione di device di punta. Si chiamerà Xiaomi 13 e dovrebbe vedere la luce nel corso del mese di novembre 2022, verosimilmente dopo il debutto del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Poche ore fa, il tipster Digital Chat Station ha appena condiviso informazioni chiave sul modulo fotografico della gamma.

Xiaomi 13: tutto quello che c’è da sapere

Nel mese di dicembre dello scorso anno, la compagnia asiatica ha presentato i flagship Xiaomi 12 e 12 Pro. I terminali sono stati i primi device, insieme al Motorola Moto X30, a disporre del processore Snapdragon 8 Gen 1. Lo Xiaomi 12X invece, aveva lo Snapdragon 870.

Giusto per fare un po’ di remind me, Xiaomi 12 ha una main camera da 50 Mpx, un’ultrawide da 13 Mega e una macro-tele da 5 Mpx. Il Pro ha tre ottiche, tutte e tre da 50 Mpx. Adesso scopriamo che la gamma 2022 avrà solo ottiche premium. Troveremo due modelli con sole ottiche da 50 Mpx. Come si chiameranno i device? Xiaomi 13 e 13 Pro. Non ci sarà la versione economica. Nessun device X, a quanto pare. Invece, aspettiamoci uno Xiaomi 13 Ultra a breve, come suggerito anche dal dirigente Lei Jun.

Da altri report abbiamo appreso che la versione base avrà uno schermo AMOLED da 6,36 pollici a 120 Hz con bordi curvi, mentre il Pro avrà un pannello Samsung E6 da 6,7″ con bordi curvi e risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento adattiva. Sotto la scocca entrambi avranno il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Supporterà la fast charge da 100W e la wireless charging da 50W.

Se volete comprare Xiaomi 12 su Amazon, sappiate che è in offerta a 599,90€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

