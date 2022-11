Xiaomi 13: la durata della batteria supererà quella dell'iPhone 14 Pro Max

Stando a quanto riporta il CEO dell’azienda asiatica, sembra che la durata della batteria del prossimo flagship Xiaomi 13 supererà quella dell’ottimo iPhone 14 Pro Max, il campione di autonomia.

Come tutti oramai avremo capito, la compagnia asiatica si sta preparando per tenere a breve una conferenza di lancio per mostrare le nuove ammiraglie per il 2023. Domani 1° dicembre 2022 infatti, Xiaomi 13 e 13 Pro verranno ufficialmente presentati. Ora un funzionario ha riferito interessanti dettagli prima del lancio dei modelli in questione.

Xiaomi 13: cosa sappiamo della batteria del nuovo modello?

Il CEO di Xiaomi ha infatti riferito che i nuovi top di gamma godranno di un’autonomia straordinaria. Dal sito di Weibo infatti, scopriamo che Xiaomi 13 avrà un’autonomia esagerata. Piuttosto, il funzionario si è dichiarato preoccupato dello spessore dei telefoni più che della durata della batteria. Ad ogni modo, si legge che nonostante la cella energetica da 4500 mAh, il flagship in arrivo supererà le performance di iPhone 14 Pro Max.

Questo ha, ovviamente, dei contro: il telefono sarà più spesso, più largo e potrebbe offrire un grip non all’altezza del modello precedente (Xiaomi 12). Ad ogni modo, non appena verrà presentato potremo vedere se queste dichiarazioni corrisponderanno al vero… oppure no.

Dall’immagine posta nell’articolo vediamo il punteggio COU della batteria del telefono in un giorno; secondo il CEO, il device potrebbe anche durare due giorni con una singola carica, grazie agli sviluppi fatti dal team di ricerca e sviluppo. Staremo a vedere, siamo molto curiosi.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Xiaomi 12 si trova in super sconto su Amazon a soli 513,99€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device. Si tratta del top di gamma di inizio anno, dotato di Snapdragon 8 Gen 1, uno schermo AMOLED da 6,1 pollici con bordi curvi, un’estetica accattivante con back cover satinata e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.