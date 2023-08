Xiaomi 13 in OFFERTA a tempo limitato su Amazon (-10%)

Il nuovissimo Xiaomi 13 è in super offerta a tempo limitato su Amazon; il device di punta del colosso della tecnologia numero uno al mondo ha infatti rilasciato questa ammiraglia pochissimi mesi fa e oggi, grazie agli sconti folli presenti sul sito di e-commerce più famoso al mondo, si trova al prezzo speciale di soli 792,99€, spese di spedizione incluse. Questo implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e che godrete di altri vantaggi incredibili. Uno fra tutti, ad esempio, è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non finisce qui. Se siete spesso fuori casa potrete optare per la consegna celere presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Insomma, cosa aspettate?

Xiaomi 13: ecco perché devi comprarlo

Questo è un top di gamma in tutto e per tutto, con caratteristiche veramente eccezionali. Pensate che con Amazon godrete anche della possibilità di dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non di meno, potrete usufruire di ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Xiaomi 13 è un’ammiraglia dotata di specifiche all’avanguardia; il display da oltre 6,2 pollici gode di tantissime tecnologie, ha una risoluzione FullHD+ che vi farà vedere benissimo i contenuti online, ha il refresh rate adattivo e cornici sottili che donano al device un look futuristico. Sotto la scocca batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB. La batteria assicura un giorno di utilizzo intero con una singola carica e la ricarica via cavo sarà velocissima (grazie alla fast charge da 67W). Non manca poi il supporto alle reti 5G. A soli 792,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

