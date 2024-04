Xiaomi 13 in offerta a QUESTO PREZZO è il compatto da prendere (-462€)

Lo Xiaomi 13 diventa sempre più interessante e, grazie alla nuova offerta eBay in corso in questo momento, è ora acquistabile al prezzo scontato di 537 euro invece di 999 euro (prezzo di listino al lancio), grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal coupon PSPRAPR24, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento (da notare che è possibile pagare anche in 3 rate con PayPal). Il taglio rispetto al prezzo di lancio è di 462 euro. Lo smartphone ha Garanzia Italia.

Xiaomi 13: a questo prezzo è un affare

Lo Xiaomi 13 è uno dei migliori smartphone premium sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo superiore a quello dei top di gamma. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,36 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che offre prestazioni al top per la fascia di prezzo. La versione in offerta dello smartphone include 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone di Xiaomi ha il sistema operativo Android 14, il supporto Dual SIM e il chip NFC per i pagamenti. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e con lo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRAPR24, lo Xiaomi 13 è ora acquistabile al prezzo scontato di 537 euro, con Garanzia Italia e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. L’offerta è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.