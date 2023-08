Xiaomi 13: il prezzo cala ancora grazie a QUEST'OFFERTA di Amazon

Acquistare lo Xiaomi 13 diventa sempre più conveniente: grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di casa Xiaomi con un prezzo scontato di 799 euro (a fronte di un listino di 1.099 euro) nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone in offerta è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita, e con la possibilità di scegliere tra più colorazioni. Si tratta anche del minimo storico per lo Xiaomi 13 su Amazon. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 13 in offerta su Amazon: è da prendere subito

La scheda tecnica dello Xiaomi 13 “certifica” la qualità del progetto. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,3 pollici a cui si affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top del settore smartphone, sotto tutti i punti di vista, oltre che 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Tra le specifiche troviamo anche una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W ed una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato del sensore di impronte digitali sotto al display oltre che del chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13 8/256 GB al prezzo scontato di 799 euro. L’offerta è l’occasione giusta per acquistare lo smartphone compatto di casa Xiaomi con una spesa contenuta e con il vantaggio di poter contare sulla versione venduta e spedita da Amazon. In sconto ci sono diverse colorazioni.

