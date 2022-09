Xiaomi 13 e 13 Pro: sono davvero loro? (FOTO)

In queste ore è emerso un teaser che raffigura l’estetica (o meglio, la back cover) dei nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro, i futuri flagship del produttore cinese.

Xiaomi 13 e 13 Pro: uno sguardo al design dei telefoni

Da una foto appena pubblicata sul web siamo venuti a conoscenza del design frontale delle ammiraglie next-gen L’immagine ci fornisce un primo assaggio a quella che sarà la livrea dei terminali in arrivo. Ovviamente, non sappiamo se l’immagine pubblicata sia reale; potrebbe anche essere un “fake”, pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Leaked Renders of Xiaomi 13 Series



Expected Specs

– 2k Curved Amoled Display

– Snapdragon 8 Gen2

– 120W Fast Charging

– OIS Main Camera#Xiaomi #Xiaomi13Pro pic.twitter.com/VSF6GZVloQ — 🇮🇳Dahodian Techie🇮🇳 (@DahodianTechie) September 19, 2022

In primo luogo vediamo che lo Xiaomi 13 Pro presenta uno schermo con angoli stondati e selfiecam al centro. Il modello base avrà un pannello flat. Sulla destra, come sempre, bilanciere del volume e pulsante per l’accensione e spegnimento.

Il modulo fotografico sembra essre nuovamente rettangolare ma notiamo una disposizione rettangolare, con main camera al centro per il sensore da 1 pollice. Accanto ci sono due ottiche e un flash LED.

I rumor sui nuovi smartphone di punta di Xiaomi si susseguono da mesi; leggiamo che il modello base conterrà un display OLED da 6,36″ con risoluzione 1,5K e refresh rate da 120 Hz. Il Pro invece, disporrà di un display OLED da 6,7″ con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento adattiva.

La configurazione della camera posteriore del telefono prevederà due lenti da 50 Mpx e una terza lente ausiliaria; il Pro dovrebbe godere di tre ottiche posteriori, ciascuna da 50 Mpx. Sotto la scocca vedremo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e supporterà la fast charge da 100W e la wireless charging da 50W.

Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo Xiaomi 12 a 547,00€ con spedizione gratuita da Amazon. Questo è un ottimo prezzo per un flagship di punta di inizio anno. Fate presto perché potrebbero finire le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.