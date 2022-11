Xiaomi 13 e 13 Pro: ecco quando verranno svelati (in Cina)

Da tempo sentiamo parlare dei prossimi top di gamma dell’OEM cinese numero uno al mondo. Ci riferiamo – ovviamente – ai futuri flagship Xiaomi 13 e 13 Pro. Si vociferava anche la compagnia intendesse presentarli a novembre ma ora pare che il costruttore abbia fissato una nuova data di lancio per il suo duo di ammiraglie. Quando arriveranno?

Xiaomi 13: il debutto è davvero imminente

Come ribadito, il lancio dei nuovi top di gamma di Xiaomi è alle porte, ma una data ufficiale ancora non c’è. Un noto leakster ha dichiarato però di conoscere il giorno dell’evento di lancio. Lui è Kartikey Singh, anche se siamo sicuri che il suo nome non vi dirà molto. Non è un insider famoso come Digital Chat Station o Ice Universe o un analista come Ming-Chi Kuo.

Su Twitter l’uomo ha svelato la famigerata data di lancio: Xiaomi 13 e 13 Pro arriveranno il 1° dicembre. Se teniamo conto di questa finestra di lancio, è lecito pensare che la variante Ultra possa debuttare fra diversi mesi. Considerando che il duo di top arriverà da noi nel primo trimestre dell’anno, ci aspettiamo Xiaomi 13 Ultra nel medesimo periodo, magari con una presentazione internazionale e non solo asiatica.

Insieme ai telefoni dovrebbe venir presentata anche la skin MIUI 14, la famosa interfaccia operativa del marchio basata su Android 13. Sotto la scocca dei nuovi smartphone ci sarà il recentissimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2.

Intanto, se volete l’attuale top di gamma del marchio, vi segnaliamo che Xiaomi 12T Pro 5G (il device con la fotocamera principale da 200 Megapixel) si trova online a soli 799,10€ con spese di spedizione incluse nel costo del device.

*Attenzione: segnaliamo che l’autore del post ha eliminato l’indiscrezione da Twitter. Questo ci da un’ulteriore prova del fatto che – forse – ha “spoilerato” un po’ troppo. Sarà stata la stessa compagnia ad obbligarlo a cancellare la news? Voi cosa ne pensate?

