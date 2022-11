Xiaomi 13 e 13 Pro arriveranno il 1° dicembre (RUMOR)

Si dice che la serie Xiaomi 13 sia destinata ad arrivare molto presto in Cina. Secondo recenti fonti infatti, il duo di device di punta potrebbe giungere sul mercato non prima del 1° dicembre prossimo.

Sappiamo molto di questa coppia di smartphone di fascia alta. Sappiamo che i telefoni avranno un design del tutto nuovo rispetto ai precedenti ma la società ad oggi non ha confermato nulla in merito. Solitamente l’azienda è solita rilasciare poster teaser promozionali e spoiler ma al momento non sappiamo nulla. Per fortuna, un noto YouTuber ha appena spoilerato i dettagli sulla prossima gamma premium di device Xiaomi. Cerchiamo di capire tutti i dettagli in merito.

Xiaomi 13 e 13 Pro: cosa è emerso di nuovo?

L’insider tech Sahil Karoul ha appena dichiarato su Twitter cha la gamma Xiaomi 13 approderà sul mercato cinese il 1° dicembre in Cina. Ha anche rilasciato due render 3D dello smartphone in blu e in marrone. La prima versione è inedita, la seconda invece, l’abbiamo conosciuta pochi giorni fa.

Exclusive : Xiaomi 13 Series (14) launching on December 1 in china #Xiaomi #Xiaomi13Series pic.twitter.com/2UgvA7l0tt — Sahil Karoul (@KaroulSahil) November 25, 2022

Dalle foto notiamo che lo smartphone (almeno il modello basico) presenterà dei lati piatti e un pannello flat. L’isola fotografica dovrebbe avere dei sensori disposti in maniera asimmetrica. Lo smartphone avrà uno schermo piatto con cornici sottili e un foto per la selfiecam posto al centro. Abbiamo conosciuto il device sul sito di Geekbench; avrà lo Snapdragon 8 Gen 2 con 12 GB di RAM e punteggio di 1497 sul single core e 5089 sul multicore. Il display sarà da 6,2 pollici con risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 hz. La main camera invece, sarà la lente di Sony IMX8 da 50 Megapixel con sensore da un pollice. Supporterà la ricarica da 120W.

