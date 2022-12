Xiaomi 13 disporrà della tecnologia "nano skin": cos'è e come funziona

I nuovi flagship Xiaomi 13 e 13 Pro disporranno della tecnologia Nano Skin, un’inedita feature innovativa. Ma come funziona e in cosa consiste?

Come tutti sapranno, l’OEM cinese ha dovuto posticipare il debutto della line-up premium per via della morte dell’ex presidente del partito comunista cinese, Zeming. Adesso ha annunciato che lancerà la gamma di smartphone l’11 dicembre e adesso ha rilasciato un teaser su Weibo in cui mostra alcune delle nuove funzionalità.

Xiaomi 13 e 13 Pro con Nano Skin: come funziona?

Stando a quanto si legge dal teaser pubblicitario, la serie di top di gamma del marchio asiatico presenterà la tecnologia Nano Skin; è un nuovo materiale che il brand sta usando per la back cover dei suoi nuovi device di fascia alta.

In poche parole, si tratta di una feature che consente al device di venir pulito con facilità poiché il pannello è più resistente alla polvere e alle intemperie. Un esempio lo possiamo vedere nell’immagine riportata di seguito dove si vede il dispositivo sporco di vernice.

Nel teaser ufficiale vediamo che i nuovi telefoni sono ricoperti di varie colorazioni; si nota perfino la vernice spray. Basta un semplice tovagliolo pr pulire il tutto e rimuovere lo sporco. Si tratta di una rivoluzione su tutti i fronti. Per farla breve, l’azienda ha lavorato duramente sul design dei terminali e sulla funzionalità derivante dall’estetica dei prodotti.

Sotto il cofano i gadget disporranno del processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, di un sensore da un pollice da 50 Megapixel e di un teleobiettivo di Leica zoom con ottica 75mm. Come ribadito, il debutto è previsto per l’11 dicembre.

Se desiderate fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12 5G a soli 508,90€ con spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo. È un top di gamma fantastico, ma fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.