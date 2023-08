Xiaomi 13 con Snapdragon 8 Gen 2 in offerta a 619€ è lo smartphone da prendere oggi

Continua il calo di prezzo dello Xiaomi 13. Lo smartphone di casa Xiaomi, dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, è ora disponibile al prezzo scontato di 619 euro, con un taglio di 380 euro rispetto al listino, grazie a questa nuova offerta eBay. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi 13 in offerta al prezzo giusto è lo smartphone da prendere

La scheda tecnica di Xiaomi 13 non ha punti deboli. Lo smartphone abbina dimensioni compatte e prestazioni al top. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è poi una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 13 che viene personalizzato dalla MIUI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 13 al prezzo scontato di 619 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo. Se siete alla ricerca di uno smartphone veloce, compatto e ricco di funzionalità, in grado di garantire prestazioni elevate nel lungo periodo, infatti, il modello di Xiaomi fa al caso vostro. In più, pagando con PayPal, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta include la Garanzia cliente eBay oltre che l’accesso al Servizio eBay Premium per la massima sicurezza nell’acquisto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

