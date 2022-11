Xiaomi 13 con Snapdragon 8 Gen 2: avvistato online

Sappiamo che il prossimo Xiaomi 13 potrebbe presto venir lanciato in Cina e sul mercato asiatico. Dovrebbe arrivare in due versioni: una standard e una Pro con specifiche leggermente più importanti. Ora apprendiamo che la variante vacilla disporrà di 12 GB di memoria RAM e del processore di Qualcomm appena annunciato, lo Snapdragon 8 Gen 2.

Il lancio della serie è dunque alle porte, si dice che manchino pochi giorni alla presentazione. Cerchiamo di fare il punto su cosa sappiamo ad oggi.

Xiaomi 13: tutto quello che c’è da sapere

Oramai il duo di punta di Xiaomi è davvero prossimo al lancio; Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati avvistati diverse volte in rete ma adesso, la versione più piccola e compatta del duo si mostra sul popolare website di benchmarking Geekbench. Curiosamente, a differenza dello scorso anno, non ci sarà un flagship killer (un modello X, per intenderci), ma poco male. Il “vecchio” Xiaomi 12X è ancora ottimo e si trova a soli 499,90€ su Amazon.

Xiaomi 13 però, si è mostrato ora su Geekbench; scopriamo che il device presenterà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e ben 12 GB di memoria RAM, anche se ci aspettiamo configurazioni a partire da 8 GB di memoria virtuale. Il numero di modello di questo flagship è 2211133C.

Fra le altre cose, siamo quasi certi della presenza della MIUI in versione 14 basata su Android 13 sotto la scocca. Sul fronte benchmark, Xiaomi 13 ha ottenuto 1497 punti nel single test e 5089 nel multicore test. Ad oggi non abbiamo altre informazioni sulle ammiraglie in arrivo. Ci sarà – probabilmente – il sensore da 1 pollice sul modello Pro e la tecnologia di Leica su tutte le ottiche della serie.

Intanto, nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi che il flagship killer di inizio anno, lo Xiaomi 12X con Snapdragon 870, si trova su Amazon scontato a soli 499,90€ al posto di 699,90€ in occasione del Black Friday. È un midrange davvero incredibile che gode di quasi tutte le features premium che abbiamo sul duo Xiaomi 12 e 12 Pro.

