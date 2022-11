Xiaomi 13: ci sarà una versione con retro in pelle marrone

In queste ore è emerso in rete il render 3D del nuovo flagship Xiaomi 13; dalla foto possiamo vedere il device in tutta la sua bellezza e soprattutto, con una back cover in pelle marrone.

Sappiamo tutti che la line-up Xiaomi 13 è dietro l’angolo; la compagnia dovrebbe svelare la gamma di smartphone premium fra pochissimi giorni. Sui device abbiamo letto di tutto e di più e le due versioni sono state avvistate praticamente su tutti i siti per la certificazione. Non di meno, conosciamo le specifiche tecniche dei prodotti in arrivo. Ma sul versante estetico?

Xiaomi 13: sarà proprio così?

Grazie alle informazioni di un tipster su Weibo, veniamo a conoscenza del design dell’ammiraglia next-gen di Xiaomi. La foto mostra un dispositivo avente un frame squadrato (simile a quello di iPhone 12, per intenderci), un modulo quadrato con le lenti disposte in maniera asimmetrica. Vediamo una back cover bicolor con una tinta predominante bianca e una texture in pelle marrone sulla parte principale. Verosimilmente, ci aspettiamo una variante lussuosa simile oltre a quelle in vetro e perché no, anche in ceramica.

Fra le altre cose, Xiaomi 13 è stato avvistato proprio ieri sul sito di benchmarking più famoso al mondo, Geekbench. Il prodotto ha il numero di modello 2211133C. Si è scoperto che dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 con 12 GB di memoria RAM al seguito. Sul portale ha ottenuto 1497 punti nel single core e 5089 nel multi-core. Non ci saranno grossi aggiornamenti rispetto alla gamma dello scorso anno. Ci aspettiamo però un pannello AMOLED da 6,2″ con risoluzione 2K e refresh rate di 120 hz. Non dovrebbe mancare una main camera Sony IMX8 da 50 Megapixel con ricarica da 120W. Intanto, se volete fare un buon affare su Amazon, vi segnaliamo che Xiaomi 12, il top di gamma dello scorso anno, si porta a casa con 599,90€.

