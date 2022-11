Xiaomi 13 Pro: spuntano nuovi render CAD online (FOTO)

In queste ore sono emersi i render CAD relativi ai nuovi flagship del colosso cinese numero uno al mondo. Parliamo dei render di Xiaomi 13 e 13 Pro che mostrano un design rinnovato della fotocamera e non solo. Prima di proseguire nella lettura, dobbiamo ricordare che dai noi questi smartphone arriveranno non prima di febbraio/marzo 2023. Al momento si parla di un lancio in Cina che segue il debutto del processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2.

Come tutti sappiamo, le ammiraglie next-gen dell’azienda asiatica sono pronte a fare il loro debutto su scala asiatica. Si dice che la compagnia svelerà i device entro la fine del mese o al massimo all’inizio del prossimo. Adesso, grazie ai report emersi in rete e alle informazioni del leaker OnLeaks apprendiamo nuovi render CAD del modello premium. Il tipster ha collaborato con il portale di Zoutons e con il sito di Compare Dial per realizzare l’immagine condivisa di seguito.

Xiaomi 13 Pro: quello che sappiamo ad oggi

Dal rendering CAD in questione notiamo lo schermo AMOLED con bordi curvi con foro per la selfiecam posto al centro del tutto. Il modello base avrà il pannello flat, invece. I bordi sembrano simmetrici su tutti i lati e sopra notiamo due fori che potrebbero essere contestuali al microfono e al blaster IR. Non di meno, sulla parte inferiore del frame troveremo lo slot SIM, il microfono, la USB Type-C, la griglia dello speaker e sul telaio laterale invece, i tasti per il volume e quello per l’accensione e spegnimento del telefono. A sinistra nulla. Il fingerprint dovrebbe essere allocato sotto il display, come sempre.

Il modulo fotografico sembra sporgere un po’ e notiamo tre fotocamere con flash LED al seguito. Sulle lenti non si sa nulla, ma è scontata la presenza del software di Leica e si vocifera la presenza dell’ottica Sony IMX989 da 50 Mpx con 1 pollice sull’iterazione più costosa. Xiaomi 13 misurerà 152,8 x 71,5 x 8,3 mm e il pannello sarà da 6,2 pollici. Sarà compattissimo, come il vecchio modello. Il Pro invece, avrà dimensioni di 163 x 74,6 x 8,8 mm con un display di 6,65 pollici. Il chip di bordo sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 su tutta la linea.

Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo lo Xiaomi 12T 5G a soli 599,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.