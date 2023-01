Xiaomi 12X: il flagship killer che tutti vogliono, ora IN OFFERTA a tempo limitato

State cercando un’ammiraglia Android ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del vendutissimo e apprezzatissimo Xiaomi 12X, un flagship killer uscito sul mercato un anno fa ma che ancora oggi è un prodotto di punta richiesto dall’utenza. I motivi per sceglierlo sono davvero tanti: schermo bellissimo, form factor unico, è compatto e si impugna bene nell’utilizzo quotidiano, ha fotocamere risolute, un processore veloce e performante e dispone di tante tecnologie di ultima generazione che l’azienda ha inserito anche sui terminali più costosi. Oggi lo trovate in sconto a soli 479,99€ al posto di 699,99€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Acquistandolo da Amazon riceverete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma ancora. Avrete accesso alla consegna gratuita e celere; in pochissimi giorni sarà a casa vostra. Potrete dilazionare il pagamento del device in comode rate con il servizio interno al sito o con la piattaforma di Cofidis.

Xiaomi 12X: perché comprarlo?

Lo smartphone presenta un’ottima fotocamera con risoluzione da 50 megapixel, coadiuvata da una lente ultrawide da 13 Mpx e da una Telemacro da 5 Mega. Consente di girare video in 8K e dispone di un software di alto profilo con tanto di Night Mode e di chicche di altissimo rilievo. La selfiecam invece, è da 32 Megapixel.

Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,28 pollici con tecnologia TrueColor con oltre 68 miliardi di colori e luminosità di picco assurda, AdaptiveSync fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e Dolby Vision.

Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 870 con modem 5G incorporato e si può usare anche con Alexa per comandare il telefono anche “a mani libere”. Gli speaker sono di qualità cinematografica grazie alla presenza della tecnologia di Harman Kardon e al Dolby Atmos. La batteria dura un giorno ed è una cella energetica da 4500 mAh con AdaptiveCharge e si ricarica in un baleno grazie alla 67W.

Fate presto e approfittate di questa offerta per far vostro questo gioiello a soli 479,99€ al posto di 699,99€ grazie agli sconti di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.