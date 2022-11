Xiaomi 12T Pro: ecco l'edizione più ESCLUSIVA di sempre

In queste ore, l’OEM cinese numero uno al mondo, Xiaomi, ha svelato un’iterazione stupenda del suo ultimo flagship internazionale, lo Xiaomi 12T Pro. Si chiama “Daniel Arsham Edition” e presenta un design scultoreo.

L’OEM cinese ha presentato il device poche ore fa (al momento solo in Cina); ha una back cover semplicemente unica, realizzata con materiali di pregio e con un look da fuoriclasse. È un telefono in edizione limitata e quindi presenta degli accessori in confezione unici nel loro genere. Riferiamo che questa variante è limitata a sole 2000 copie; si potrà acquistare dal 5 dicembre.ù

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition: la versione più lussuosa

Il nome del device parla chiaro: la versione speciale del Xiaomi 12T Pro è stata progettata congiuntamente con l’artista di New York Daniel Arsham. Ha realizzato molte opere stupende, come le sculture dei Pokémon cristallizzate, giusto per citarne qualcuna.

Lo smartphone in questione presenta anche la firma dell’artista con uno stile meraviglioso che lui chiama “Fiction Archaeology”. Questo device sembra quasi una scultura marmorea per quanto è bello. Arriva con dei cristalli di bronzo integrati in una back cover lussuosa verde e le gemme sono stampate nel rivestimento stesso.

Ecco le parole dell’artista in merito al telefono:

“Tra 20 anni le persone che hanno questo telefono non lo useranno più come un telefono ma come un oggetto scultoreo, legato a un particolare momento nel tempo e portandolo oltre la sua funzionalità”.

Non di meno, anche Xiaomi ha personalizzato ad hoc la skin MIUI dandogli un look più esclusivo; c’è uo sfondo giroscopico che misura il tema dell’erosione dell’artista. Si sposta quasi in parallasse creando un meraviglioso effetto 3D.

Quanto costa questo gioiello esclusivo? Solo 932 dollari e i preordini partiranno dal 5 dicembre con spedizioni a partire dal 16 del mese. Verrà venduto anche da noi, quindi preparatevi. Si potrà acquistare dal sito ufficiale del marchio cinese.

A proposito, questo smartphone oggi costa solo 799,90€ su Amazon al posto di 899,90€.

