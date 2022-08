Xiaomi 12T Pro: confermata la fotocamera da 200 Mpx (FOTO)

In queste ore è trapelata sul web una foto dal vivo raffigurante il nuovissimo flagship di casa Xiaomi, il 12T Pro prossimo al debutto. Si nota dalla fotografia che il terminale disporrà di una main camera da 200 Megapixel.

Ormai sappiamo tutto e di più della nuova ammiraglia del brand asiatico. Sicuramente lo smartphone sarà un device premium simile, in tutto e per tutto, all’attuale Redmi K50 Ultra, con giusto poche modifiche sparse sul fronte estetico e/o hardware. Da un recente report scoprimao anche che l’azienda lo commercializzerà anche nel resto del mondo con un moniker tutto nuovo: Xiaomi 12T Pro.

Redmi K50 Ultra: facciamo il punto

In queste ore scopriamo sempre nuovi dettagli ma ora, il portale francese PhonAndroid ha mostrato una foto che ritrae dal vivo la fotocamera principale del nuovo telefono di fascia alta, lo Xiaomi 12T Pro. Notiamo la grande lente principale, le due secondarie, il flash LED e la dicitura “200 Megapixel”. Ad un primo sguardo assomiglia molto al comparto dello Xiaomi 12 Pro, ma l’ottica principale risulta essere davvero più generosa.

Leggiamo scritto infatti “200MP” in grassetto: questo ci fa capire che il dispositivo presenterà sul serio un grande sensore da 200 Megapixel, proprio come il rivale Motorola Moto X30 Pro appena svelato. Sarà quindi il primo gadget dell’azienda cinese a presentare questa soluzione.

Ipotizziamo che l’ottica da 200 Mega che verrà adottata sia in realtà l’ISOCELL HP1 che abbiamo visto pochi mesi or sono, in grado di generare pixel di 0,64 µm. Non di meno, la fotocamera potrebbe essere in grado di realizzare scatti in alta risoluzione da 12,5 Mpx anche in condizioni fotografiche critiche. Fra le altre cose ci aspettiamo un’ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 Mega.

Avrà uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. Non mancherà il fingerprint in display, il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, la RAM LPDDR5, lo storage UFS 3.1 e la batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W.

