Xiaomi 12T Pro: ad un passo dalla presentazione ufficiale

Secondo quanto si apprende, oramai il nuovo flagship Xiaomi 12T Pro è prossimo al debutto su scala internazionale; adesso ha anche ricevuto la certificazione da parte dell’ente NBTC thailandese.

Sappiamo tutti che l’OEM cinese numero uno al mondo lancerà presto la nuova gamma di smartphone di punta; si chiamerà Xiaomi 12T e comprenderà due modelli. La versione Pro sarà il rebrand del famosissimo Redmi K50 Ultra da poco svelato nel mercato locale asiatico.

Adesso scopriamo che sia la variante basica che quella premium hanno fatto capolino presso un altro ente per la certificazione, nello specifico, l’NBTC thailandese. Quel che è certo è che lo smartphone verrà prsentato ovunque.

Xiaomi 12T Pro: un “recap” prima del debutto

Come osservato anche dall’insider Mukul Sharma (stufflistings su Twitter), il telefono è apparso sull’NBTC con il numero di modello 22081212UG. Non sappiamo molti dettagli del terminale da questo portale per la certificazione, ma scopriamo che avrà il supporto alle reti 5G, a quelle 4G LTE, al Dual SIM e all’NFC per i pagamenti contactless.

Lo stesso smartphone è stato avvistato anche sulla FCC con lo stesso numero codice; da questo sito abbiamo appreso che verrà lanciato in diverse configurazioni: 12 + 256 GB, 8 + 256 GB e 8 + 128 GB di RAM.

Lo smartphone di punta disporrà di uno schermo da 6,67 pollici OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 hz. Ci sarà il fingerprint in-display e sotto la scocca invece, troveremo un potent processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato, come detto, da RAM fino a 12 GB di tipo LPDDR5 e da memorie rapide UFS 3.1 fino a 256 GB. La skin sarà la MIUI 13 basata su Android 12.

Arriviamo ora al fronte fotografico; lo smartphone disporrà di tre sensori sul posteriore con main camera da 200 Megapixel (Samsung HP1) avente OIS e EIS. Questa sarà abbinata ad una lente ultrawide da 8 Mpx e ad una macro da 2 Mega. Anteriormente citiamo la selfiecam da 32 Mpx. Non mancherà una capiente batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W.

