Xiaomi 12T: le specifiche tecniche sono state rivelate

Le caratteristiche tecniche del nuovo Xiaomi 12T sono emerse online; il dispositivo è prossimo al debutto. Facciamo ora il punto della situazione con quello che sappiamo finora.

Da un report di Xiaomiui scopriamo che l’OEM cinese numero uno al mondo sta per presentare un nuovo duo di flagship: Xiaomi 12T e 12T Pro. Oggi, dalle news fornite dal tipster Yogesh Brar invece, scopriamo ulteriori informazioni sul modello base. La versione Pro che arriverà insieme al dispositivo vanilla giungerà nei mercati internazionali verso settembre o ottobre.

Xiaomi 12T: cosa sappiamo ad oggi?

Leggendo le news scopriamo che Xiaomi 12T presenterà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel e avrà il supporto alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz; non di meno, anche all’HDR10+. In ultima analisi, il pannello presenterà il fingerprint in-display.

Sul fronte fotografico ci aspettiamo una selfiecam da 20 Mpx e sulla back cover invece, un sensore da 108 Mpx, un’ultrawide da 8 Mega e una macro da 2 Mpx. Arriverà con Android 12 e skin MIUI 13 al seguito.

Il modello base avrà il SoC Dimensity 8100 Ultra coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM e la batteria sarà da 5000 mAh con fast charge da 67W. Non mancheranno speaker audio stereo per gli appassionati di musica. Insomma, sarà un flagship killer molto intrigante, pronto a scuotere il mercato con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso.

Xiaomi 12T

(rumoured)



– 6.7" 1.5k OLED, 120Hz, HDR10+

– MediaTek Dimensity 8100 SoC

– Rear Cam: 108MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

– Front Cam: 20MP

– 8/12GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 12, MIUI 13

– 5,000mAh* battery, 67W charging

– in-display fingerprint

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 3, 2022

Sotto la scocca il Pro potrebbe disporre del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da memorie RAM LPDDR5 e da memorie UFS 3.1. La main camera potrebbe essere da ben 200 Megapixel e la batteria (da 4500 mAh?) potrebbe supportare la fast charge da 120W.

La line-up in questione dovrebbe arrivare in tutto il mondo; in Cina però, potrebbe giungere con i moniker Redmi K50s e K50s Pro. Se cercate un’ammiraglia del marchio asiatico, vi consigliamo Xiaomi 12 a 649,90€ in offerta a tempo limitato su Amazon.

