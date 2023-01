Xiaomi 12T e 12T Pro: vendite RECORD per la compagnia

La nuova line-up Xiaomi 12T è un vero e proprio successo per l’azienda; i modelli 12T e 12T Pro sono diventati ufficiali nel mercato internazionale nel corso del mese di ottobre 2022.

La gamma, come detto, comprende due device e ci sono state anche varie iterazioni come la Daniel Arsham Edition, una variante limitata in Europa. Oggi l’OEM cinese afferma che la serie 12T ha ottenuto un successo strepitoso. Il fondatore Lei Jun ha scritto un post su Twitter: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di vendita annuale di Xiaomi 12T Pro prima del previsto!”

Xiaomi 12T e 12T Pro: un successo da record

Il dirigente ha dichiarato che il modello Xiaomi 12T Pro ha venduto tantissime unità in un tempo record e ha ringraziato i fan per aver dato un’accoglienza positiva allo smartphone in questione. Ricordiamo che il 12T e il 12T Pro sono flagship dal prezzo low-cost. Da noi costano rispettivamente 599,00€ e 749,00€ in Europa, ma da noi su Amazon la variante basica si trova a 563,29€ con spese di spedizione incluse.

Exciting news! We hit our annual Xiaomi 12T Pro sales target ahead of schedule! I'm deeply touched by all the positive feedback about this product, thank you for your support. — Lei Jun (@leijun) January 19, 2023

I terminali dispongono di due processori molto intriganti; Snapdragon 8 Plus Gen 1 e Dimensity 8100-Ultra, rispettivamente, sono due chip di punta. Il top di gamma ha RAM di tipo LPDDR5 da 8/12 GB e memorie UFS 3.1 da 128 o 256 GB, mentre il primo ha memoria RAM limitata a soli 8 GB.

Xiaomi 12T ha un sistema fotografico con tre ottiche, con sensore principale da 108 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mega. Il Pro invece ha un sensore principale da 200 Megapixel, mentre le altre due lenti sono identiche alla controparte vanilla.

Xiaomi 12T ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici da 120 Hz con risoluzione 2712 x 1220 pixel e il 12T Pro è uguale. La selfiecam è da 16 Mpx e la batteria invece, è da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W. Il fingeprint è in-display e il sistema operativo è MIUI 13 basato su Android 12.

