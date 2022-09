Xiaomi 12T e 12T Pro si mostrano in tutto il loro splendore

I nuovi flagship Xiaomi 12T e 12T Pro sono appena stati avvistati online; il loro design completo è satato rivelato. Guardiamolo nel dettaglio in questo articolo completo.

Pochi giorni or sono il portale di Winfuture.de ha pubblicato un report in cui mostrava le caratteristiche complete e i render ufficiali dei dispositivi di fascia alta del brand asiatico. Non di meno, oggi, Eva Blass ha condiviso nuove immagini che ci permettono di guardare l’estetica delle ammiraglie in tutte le angolazioni.

Xiaomi 12T e 12T Pro: eccolo nel dettaglio

Entrambi i prodotti vantano un pannello con foro centrale. Sono due unità con tecnologia AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K (2712 x 1220 pixel) e refresh rate di 120 Hz. A protezione del tutto troviamo il Corning Gorilla Glass 5 e il fingerprint in-display.

Non mancano dei chipset di fascia alta sotto la scocca: da un lato troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con 12 GB di tipo LPDDR5 e memorie UFS 3.1 da 256 GB, dall’altra però, troveremo il Dimensity 8100 Ultra sull’iterazione vanilla. Ci saranno anche versioni con 128 GB di memoria e 8 GB di RAM.

La batteria sarà da 5000 mAh con fast charge da 120W al seguito. La skin invece, sarà la MIUI 13 basata su Android 12. Classici pulsanti sul frame laterale dei prodotti e troviamo anche speaker stereo e blaster IR sulla parte superiore. C’è lo slot per due SIM, la porta USB C, i vari microfoni e non solo. Ci sarà una snapper selfie da 20 mpx e tre ottiche posteriori. Il 12T Pro avrà una camera da 200 Megapixel, quello standard inverce, un sensore principale da 108 Mpx. Quanto costeranno? Si dice che da noi avranno un prezzo di 650 e 850 euro, rispettivamente.

Se volete fare un buon affare, vi suggeriamo Xiaomi 12 a 547,00€ al posto di 699,00€, solo su Amazon. È il top di gamma di inizio anno ed è un prodotto eccellente: non fatevelo sfuggire.

