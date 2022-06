Xiaomi 12S Ultra: questo sarà il flagship più potente del mercato

Oggi apprendiamo dell’esistenza di un nuovo smartphone top di gamma dell’OEM cinese; pare infatti che presto conosceremo lo Xiaomi 12S Ultra, un’ammiraglia potentissimo che verrà presto lanciata sul mercato. Probabilmente, questo è il famigerato “12 Ultra” di cui abbiamo letto per mesi e mesi.

Come tutti sappiamo, Xiaomi ha siglato un’importante partnership con Leica per le fotocamere di punta presenti sui nuovi terminali di fascia alta. Il primo dispositivo a ricevere i sensori del costruttore tedesco dovrebbe essere proprio uno dei device della line-up Xiaomi 12S, anche se ora scopriamo che tutti i modelli della serie ne saranno dotati.

Attenzione: anche se ipotizziamo un debutto imminente, non conosciamo la data di lancio ufficiale. Dai rumor scopriamo che quella più probabile (ed ipotetica) è il 5 luglio, ma vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Non è detto che la società terrà un evento di lancio globale; pensiamo che ci sarà prima una presentazione “locale” in Asia e poi una per il resto del mondo.

Xiaomi 12S: cosa c’è da sapere

Secondo quanto riferito dall’utente cinese Niuwan Technology su Weibo, leggiamo che diversi store di elettronica di consumo in Cina hanno iniziato a ricevere il materiale promozionale per la nuova serie di smartphone premium del brand di Lei Jun; stiamo parlando della gamma Xiaomi 12S composta dal modello vanilla, dal Pro e dall’Ultra.

Ci stupisce leggere che il 12 Ultra in realtà farà parte della famiglia 12S, anche se, in realtà, ciò ha senso. Troveremo un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 su tutti i modelli; solo il Pro dovrebbe ricevere un’iterazione con il SoC Dimensity 9000+ di MediaTek appena annunciato. Ci saranno le lenti di Leica su tutti i dispositivi, a quanto pare.

Vi invitiamo a restare connessi con noi; vedremo presto moltissimi flagship di Motorola, Samsung e non solo. Se intanto cercate un dispositivo potente ma economico, vi suggeriamo l’acquisto dello Xiaomi 12 a 629,00€.

