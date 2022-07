Xiaomi 12S Ultra è BELLISSIMO, sembra una macchina fotografica!

In queste ore è trapelato un poster ufficiale che mostra il design dell’ammiraglia next-gen di casa Xiaomi; stiamo parlando del 12S Ultra, un modello unico che sembra quasi una macchina fotografica professionale. Scopriamo di più.

Tutto è pronto per il debutto dello stesso; verrà lanciato insieme ai fratellini Xiaomi 12S e 12S Pro (quest’ultimo arriverà in due versioni). Il design degli altri due deriva dai flagship di inizio anno, ma questo è tutto nuovo. Avevamo già scoperto dai render ufficiali la sua estetica, ma oggi con i poster teaser siamo rimasti a bocca aperta. Dire che è bello è poco. Le immagini stanno facendo il giro del web in pochissimo tempo.

Xiaomi 12S Ultra: design mozzafiato e materiali top

Ci sarà un frame laterale in colorazione dorata e la pelle (super ecologica) sarà l’elemento cardine del posteriore. Oltre ad essere magnifica, questo garantirà una presa e un’usabilità perfetta. Ci dovrebbe essere anche la variante in ceramica. Troveremo un grande rettangolo con logo LEICA e modulo circolare contenente diversi sensori. Non c’è lo schermo secondario (come invece trovavamo sul Mi 11 Ultra del 2021).

L’azienda ha confermato anche la presenza del sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice; questo è un elemento che farà contenti tutti i fotografi. Inoltre vediamo un teleobiettivo periscopico da 48 Mpx e il marchio Leica a correlazione del tutto. Non manca l’ultrawide da 48 Mpx. Non vediamo l’ora di scoprire tutte le caratteristiche complete.

Intanto possiamo dirvi che disporrà del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM o 12 GB, da memorie veloci da 256 GB e non solo. Lo schermo sarà eccellente: 6,7 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 hz, risoluzione QuadHD+, la batteria sarà da 4800 mAh con fast charge da 67W e wireless charging da 50W.

Se volete però un flagship killer vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12X a 478,00€ su Amazon.

