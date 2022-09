Xiaomi 12S Ultra batte iPhone 13 Pro Max secondo DxOMark

Incredibile ma vero: il nuovo flagship con ottiche di Leica, lo Xiaomi 12S Ultra ha appena battuto il re dei cameraphone, iPhone 13 Pro Max di Apple, in un nuovo test fotografico eseguito dagli esperti di DxOMark. L’ammiraglia del brand cinese ora è salita al quinto posto della classifica.

Se ricordate, pochissimi mesi fa, Xiaomi ha lanciato la serie 12S che conteneva tre modelli: quello standard, il Pro e l’Ultra che è una “macchina fotografica” sotto mentite spoglie. Tutti e tre i device hanno ottiche sviluppate da Leica ma quest’ultimo è l’unico con un sensore di grandi dimensioni.

I vari recensori in giro per il mondo hanno confermato la bontà delle lenti di questo gioiello ma c’è da dire che il telefono non ha mai lasciato i confini asiatici; noi speriamo possa arrivare anche in Europa. Dopo due mesi dal lancio, Xiaomi 12S Ultra è stato sottoposto ai test di DxOMark: scopriamo cosa hanno osservato.

Xiaomi 12S Ultra: un nuovo standard per la fotografia da mobile

L’ammiraglia di Xiaomi ha conquistato il quinto posto nella lista dei dispositivi più performanti dal punto di vista fotografico. Ha totalizzato 138 punti e ha battuto i melafonini top di Apple (137 punti).

I recensori di DxOMark hanno avuto splendide parole per quanto riguarda la qualità generale delle foto in quasi tutti gli scenari di utilizzo. Questo gioiello è sì versatile, ma anche incredibilmente potente.

Gli amanti della fotografia in notturna avranno pane per i loro denti. Questo telefono è in grado di catturare un’ampia gamma dinamica anche con la Night Mode. Le lenti ultrawide e zoom permettono di fornire immagini splendide ad ogni focale e sul fronte video il prodotto di Xiaomi è risultato essere una vera e propria vidocamera con gamma dinamica al top e rendering perfetto delle texture.

Purtroppo, il limite è spesso la coerenza anche fra scatti consecutivi a raffica. Purtroppo delle volte la pasta dell’immagine risulta quasi troppo artificiale e le foto sembrano – a volte – molto contrastate.

Il nostro consiglio

