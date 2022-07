Xiaomi 12S: ci sarà una versione in pelle di silicone ecologica

Secondo quanto si apprende in rete, la nuova line-up di punta Xiaomi 12S avrà una variante realizzata con una pelle di silicone ecologica. Sappiamo che l’OEM cinese svelerà i nuovi terminali nel corso di una conferenza che terrà lunedì 4 luglio e i gadget arriveranno – almeno in una prima fase iniziale – solo sul mercato asiatico.

Diverse fonti vicine alla questione hanno riferito che potrebbe arrivare anche una versione speciale realizzata in pelle di silicone, un materiale “green” che dona però al device un look premiuim e unico, proprio come la pelle vera. Inoltre si dice che sarà molto morbido al tatto, confortevole, resistente allo sporco e non solo. È la prima volta che la compagnia realizza un gadget con questa finitura, quindi siamo molto curiosi di vederla.

Xiaomi 12S: come sarà fatta la versione in pelle di silicone?

Stando alle indiscrezioni, il materiale stesso serve a garantire una maggiore durata del dispositivo, ottimo per chi utilizza gli smartphone senza cover e pellicole protettive.

La società ha anche personalizzato la trama della parte superiore della back cover con uno strato in pelle di vitello; questo dovrebbe rendere la sensazione in mano ancora più premium e garantire così una presa migliore. Sembra essere una novità di rilievo in un momento storico in cui tutti gli OEM pensano a realizzare device scivolosi con retro in vetro (lucido o satinato).

Inoltre scopriamo che l’OEM cinese realizzerà tre modelli in queta linea: troveremo un modello vanilla, un Pro, e una versione Ultra. Saranno ammiraglie uniche, con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, moduli RAM di tipo LPDDR5 e memorie UFS super veloci. Una variante però, dovrebbe disporre del SoC Dimensity 9000+ di MediaTek. Sul fronte fotografico ci saranno le ottiche co-sviluppate da Leica. È la prima volta che vedremo terminali con questo supporto fotografico. Si dice che i telefoni stabiliranno un nuovo standard nel settore dei cameraphone.

Gli schermi invece, dovrebbero essere degli AMOLED LTPO da 6,73 pollici. Dovrebbero presentare risoluzioni super eleveate (QHD), refresh rate adattivo (fino a 120 Hz), e il fingerprint dovrebbe essere allocato sotto il display. Concludiamo con la presenza di speaker Harman Kardon, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e molto altro ancora. Non mancherà la fast charge da 67W su una batteria da 4800 mAh (per la variante Ultra).

