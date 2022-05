Xiaomi 12 Ultra dovrebbe arrivare in estate

Dai leaks e rumors emersi in questi giorni scopriamo che Qualcomm toglierà i veli al suo processore Snapdragon 8 Gen 1 + il prossimo 20 maggio. Ovviamente è un’indiscrezione ed è da prendere con le dovute cautele. Considerato questo, i primi telefoni con il suddetto chipset arriveranno tra un mese. Adesso leggiamo che uno dei primi modelli ad arrivare sul mercato sarà proprio Xiaomi 12 Ultra, il super flagship che in molti stanno aspettando.

Il portale di Xiaomiui ha scovato nel codice sorgente dell’ultima versione del software, dei dettagli rilevanti come il nome in codice del futuro telefono (Thor) e molto altro ancora. Attenzione: la stabile della MIUI next-gen non è ancora pronta per il debutto, ma pensiamo che l’ammiraglia venir presentata già a giugno o luglio.

Xiaomi 12 Ultra: facciamo il punto

Il super flagship dovrebbe presentare uno schermo incredibilmente risoluto (parliamo di 3200 x 1440 pixel) da ben 6,73 pollici con tecnologia AMOLED di tipo LTPO 2.0. In poche parole, sarà in grado di adattare il refresh rate a seconda del contenuto (fino a 120 Hz).

Certo, questo device sarà sicuramente un prodotto premium nel mercato internazionale ma non è sul display che vogliamo focalizzare la nostra attenzione. Ciò che farà la differenza sarà il comparto fotografico. Stando ai rumor infatti, ci dovrebbe essere una main camera da 50 Megapixel, una ultra wide da 48 Mpx e un tele da 48 mega. Anteriormente, ci sarà uno snapper selfie da 48 mpx.

Sono stati in molti ad ipotizzare la presenza del sensore Sony IMX 989 CMOS; dovrebbe avere una dimensione di 1 pollice e pare che possa disporre della partnership (sul versante del software) di Leica. Non di meno, dovrebbe presentare un chipset proprietario ISP Surge C2 auto-sviluppato. Lo zoom massimo sarà di 120X.

Se torniamo indietro nel tempo, finora Leica ha sempre cooperato con Huawei ma adesso l’attenzione si è rivolta a Xiaomi, altro grosso brand che fa la differenza nel sttore della teleofonia mobile.

Questo device sarà molto più potente (e costoso) dell’attuale Xiaomi 12 Pro, il flagship dell’azienda per il momento che, grazie alle offerte su Amazon, si porta a casa a soli 949,90€ al posto di 1099,90€.

