Xiaomi 12 Ultra: svelata la data di debutto (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, sembra che la data di lancio del nuovo Xiaomi 12 Ultra sia appena stata trapelata sul web; di fatto, scopriamo che il dispositivo giungerà sul mercato nello stesso giorno di debutto della serie Asus ROG Phone 6.

Ad oggi però, la data precisa è ancora avvolta nel mistero. Sappiamo solo questi piccoli dettagli grazie ad un rapporto proveniente da techGoing che ha affermato che il flagship di nuova generazione verrà presentato in concomitanza del lancio dei nuovi gaming phone della divisione ROG del costruttore taiwanese.

Xiaomi 12 Ultra: annuncio previsto per il 5 luglio?

Stando a quanto leggiamo, si ipotizza la data del 5 luglio. Perché vi diciamo questa data? Semplice. Per chi non lo sapesse, Asus intende annunciare i device da gioco proprio in quella giornata. L’azienda ha anche fissato un evento ROG per quel giorno alle ore 20:00 (fuso orario di Tapei). Con il fuso orario di Berlino invece, dovrebbero essere le 14:00.

Il report afferma che la compagnia cinese rilascerà i teaser ufficiali del dispositivo il prossimo 28 giugno in Cina; il portale ha detto però che la fonte che ha comunicato questa data non è poi così affidabile. Ad ogni modo, attendiamo un teaser per le prossime settimane.

Sicuramente i due dispositivi da gioco, Asus ROG Phone 6 e Xiaomi 12 Ultra, saranno delle ammiraglie alimentate dal processore Snapdragon 8+ Gen 1. Presumibilmente, l’evento di lancio dell’OEM cinese dovrebbe tenersi poco dopo quello di Asus. Se le cose andranno effettivamente così, la divisione gaming della compagnia sarà la prima al mondo a svelare un prodotto con la nuova piattaforma di Qualcomm. Al contrario, il telefono 12 Ultra dovrebbe essere commercializzato prima di quello di Asus.

Cosa aspettarci?

Sicuramente avremo uno schermo AMOLED di tipo LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate da 120 hz; dovrebbero esserci 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e memorie veloci da 512 GB. Anche la batteria dovrebbe essere più capiente, con una cella da 4800 mAh avente la ricarica rapida da 67W. Ci aspettiamo ottiche da 50 Mpx cosviluppate da Leica.

Intanto vi consigliamo il miglior flagship killer del momento: Xiaomi 12X a soli 482,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.