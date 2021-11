Xiaomi 12: si ricaricherà in un flash (RUMOR)

Negli ultimi mesi ci sono state diverse segnalazioni riguardanti la serie Xiaomi 12. Questa imminente line-up di flagship disporrà di più modelli, tuttavia, proprio come l'anno scorso, probabilmente non tutti verranno lanciati in contemporanea.

Xiaomi 12: fast charge via cavo fino a 100W

Si ipotizza che l'azienda rilascerà la variante standard a metà dicembre, mentre gli altri arriveranno solo nel corso del prossimo anno. Questa gamma di device di punta utilizzerà il processore Qualcomm Snapdragon 898 che verrà lanciato all'inizio di dicembre. Secondo quanto dichiarato dal costruttore, lo Snapdragon Tech Summit di quest'anno si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre. La società dovrebbe rilasciare questo processore in occasione del suddetto evento.

L'anno scorso, il Mi 11 è stato il primo prodotto ad arrivare sul mercato con il SoC Snapdragon 888. Ora si aspetta la medesima situazione con il nuovo flagship della casa cinese.

A tal proposito, @DCS ha rivelato alcune informazioni su questo terminale premium. Secondo il tipster, il modello standard dello Xiaomi 12 supporterà la ricarica rapida da 100 W e vanterà una batteria di grandi dimensioni.

In precedenza era stato riferito che la serie Xiaomi 12 avrebbe supportato la fast charge cablata da 120 W come il Mi Mix 4. Ora emerge che solo i modelli di punta utilizzeranno questa capacità di ricarica.

Il device Xiaomi 12 verrà fornito con uno schermo con frequenza di aggiornamento adattivo LTPO. Questa funzione permette di avere un pannello con refresh rate che si adatta automaticamente al contenuto visualizzato.

Servirà anche a mantenere bassi i consumi; come detto, ci sarà una CPU Snapdragon 898 e una. batteria da ben 5000 mAh. Il limite per la wireless charge però, è fissato a 50W a causa delle normative cinesi. La grande cella energetica si caricherà da 0 a 100 in 20 minuti e questo stabilirà un nuovo record.

Inoltre, la serie Xiaomi 12 arriverà anche con la MIUI 13 out of the box. Qualche giorno fa, quando Lei Jun ha parlato ai media, ha riferito che la nuova skin del marchio sarebbe stata innovativa e perfetta per tutt. Ha detto: “La MIUI 13 arriverà alla fine dell'anno e spero che soddisfi le aspettative di tutti i nostri clienti”.