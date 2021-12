Xiaomi 12 sarà un successo: ecco perché

Il produttore cinese leader del mercato rilascerà la serie Xiaomi 12 il 28 dicembre. Secondo l'azienda, a fine anno vedremo solo le iterazioni standard e Pro. La variante 12X e l'iterazione Ultra approderanno in un secondo momento, probabilmente nel corso del primo trimestre del nuovo anno.

Xiaomi 12: 200.000 prenotazioni in meno di un giorno

Secondo i rapporti, la società ha aperto poche ore fa le prenotazioni in Cina per le due ammiraglie prossime al debutto. In sole 24 ore il numero totale di prenotazioni ha superato quota 200.000. Questo dimostra che la popolarità della serie Xiaomi 12 è molto alta. nel mercato domestico.

Ecco i dati di prenotazione riferiti ai nuovi flagship Xiaomi nei diversi store asiatici:

Tmall: più di 18.000 preordini (modello standard);

JD.com: 80.000 per la variante vanilla;

Tmall: 21.000 unità di Xiaomi 12 Pro preordinate;

JD.com: 92.000 pezzi di 12 Pro prenotati.

Secondo i rapporti, i due flagship utilizzeranno un display OLED flessibile. Entrambi gli smartphone verranno forniti con un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Sul retro, ci sarà una fotocamera principale da 50 MP capace di supportare la stabilizzazione ottica dell'immagine. La versione standard godrà della ricarica rapida da 67 W mentre la versione Pro della fast charge cablata da 120 W.

Lei Jun, fondatore del marchio e presidente e CEO di Xiaomi Group, ha pubblicato una nota in cui affermava che con la nuova serie di telefoni di punta, i prodotti di fascia alta dell'azienda hanno ufficialmente iniziato a confrontarsi con Apple e ad imparare dalla rivale di Cupertino.

La serie Xiaomi 12 arriverà in due versioni, una con schermo piccolo e una con pannello più grande (sì, vi ricorda qualcosa?). Ad ogni modo, dalle prenotazioni emerse finora, possiamo presumere che questa gamma di gadget otterrà buone performance di vendita.

I nuovi modelli avranno uno schermo con frequenza di aggiornamento adattivo LTPO. Questa funzione permetterà di gestire automaticamente la regolazione della frequenza di aggiornamento adattiva tra 1 – 120Hz. Lo schermo sarà di alta qualità con un design leggermente curvo. Questi dispositivi verranno equipaggiati di batterie da 4700 mAh e da 5000 mAh a seconda della versione di riferimento.

Inoltre, la serie di flagship potrebbe arrivare anche con la nuova skin MIUI 13 out of the box.