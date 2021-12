Xiaomi 12 Pro: il top di gamma arriverà con una ricarica super

Xiaomi 12 Pro disporrà della ricarica rapida a 120 W, secondo le ultime informazioni corroborate anche dalla certificazione 3C di questi giorni. Infatti, com'è possibile verificare dall'immagine sottostante proveniente dal database dell'ente di certificazione 3C, viene messo nero su bianco che il dispositivo Xiaomi 2201122C – aka Xiaomi 12 Pro – dispone della connettività 5G e della ricarica rapida a 120 W (20 Vdc/6A Max).

Xiaomi 12 con ricarica rapida a 120 W?

Xiaomi 12 Pro non sarà il primo smartphone Android a offrire il supporto alla ricarica rapida di questa portata. Già Xiaomi 11T Pro, infatti, è disponibile sul mercato con la ricarica rapida a 120 W in grado di caricare completamente il modulo da 5000 in circa 20 minuti. Ci si aspetta che anche per Xiaomi 12 Pro sarà necessario lo stesso lasso di tempo per portare la batteria al 100% di ricarica.

Secondo numerosi leak Xiaomi 12 Pro arriverà sul mercato con la seguente scheda tecnica:

display AMOLED da 6.9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamera punch hole;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

RAM LPDDR5 e memoria interna di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e altre tre sensori da 13 + 8 + 5 MP;

fotocamera frontale da 32 MP;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 120 W;

Android 12 con la MIUI 13.

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio della serie Xiaomi 12, ma siamo certi che torneremo a parlare dei top di gamma per via di nuovi leak dell'ultimo minuto.