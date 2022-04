Xiaomi 12 Pro: la fotocamera non stupisce, secondo DxOMark

Sappiamo tutti che la gamma Xiaomi 12 è l'ultima serie di punta della compagnia cinese; l'azienda suggerisce che uno dei punti di forza di questa formazione risiede nel comparto fotografico.

Ecco perché DxOMark ha subito testato le lenti della nuova ammiraglia, lo Xiaomi 12 Pro e ha emesso un suo verdetto. Purtroppo, il suo punteggio finale è stato di 131 punti, facendo sì che il device si classificasse al 14° posto dell'elenco dei migliori cameraphone.

Xiaomi 12 Pro: prestazioni deludenti?

A differenza del Mi 11 Ultra che è stato per molto tempo al top alla classifica di DxOMark, il nuovo top di gamma invece, non riesce a tenere il passo. Il flagship ha ottenuto uno score totale di 131 punti. Questo dispositivo è al di sotto del Mi 10 Ultra che è stato commercializzato nell'estate del 2o20.

Ricordiamo che l'ultima ammiraglia (per il momento) della casa Xiaomi è proprio l'iterazione “Pro”; vediamo ora il suo comparto fotografico.

Troviamo una fotocamera principale da 50 MP, una lente super grandangolare da 50 MP e una camera per ritratti da 50 MP. La principale è un sensore Sony IMX 707, con una superficie da 1/1,28 di pollice, una parte posteriore 4 in 1 e un pixel singolo può raggiungere 2,44μm. Cattura fino al 49% di luce in più e arriva anche con un obiettivo 7P. C'è la stabilizzazione ottica dell'immagine(OIS).

Anche il software delle lenti del device dovrebbe essere ottimo; c'è il tracciamento CyberFocus, che può identificare le persone, i volti, gli animali. Con un doppio click si blocca la messa a fuoco che rimane costante per tutto il tempo. Cosa sarà successo dunque?

Ecco le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi 12 Pro: