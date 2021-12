Xiaomi 12 Pro: è già impossibile da trovare!

Poche ore fa, Lu Weibing, presidente di Xiaomi Group China e direttore generale del marchio Redmi, ha pubblicato un post molto particolare riferito allo Xiaomi 12 Pro appena annunciato, dicendo: “Uso Xiaomi 12 Pro da molto tempo. Questa è sia una macchina ammiraglia che una macchina robusta”. Tuttavia, sembra che gli utenti faranno molta fatica a ottenere questo smartphone poiché sembra essere molto popolare.

Xiaomi 12 Pro: un successo, è già Sold-Out

Lo Xiaomi 12 Pro è già in prevendita su tutte le principali piattaforme cinesi. Il prezzo di partenza di questo dispositivo è di 4699 yuan (alias 737 dollari) per il modello da 8 GB + 128 GB. Tuttavia, alcuni prodotti sono già stati elencati come “sold out”. La versione premium in pelle verde (12 GB + 256 GB) non è più disponibile su Xiaomi Mall e Jingdong Mall. Che questo smartphone si esaurisca così presto, con un debutto pensato – al momento – esclusivamente al mercato locale, è un brutto segno. Significa il device probabilmente scarseggerà per alcuni mesi.

Ad ogn modo, possiamo capire la popolarità di questo dispositivo. Questo flagship di punta utilizza uno schermo LTPO di seconda generazione con una dimensione dello schermo di 6,73 pollici. Sotto il cofano, ha l'ultimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e contiene fino a 12 GB di RAM.

Nel comparto fotografico, questo smartphone utilizza una snapper frontale da 32 MP. Sul retro, ha una lente grandangolare da 50 MP, una ultra-wide da 50 MP e un'altra da 50 MP. Sotto la scocca è dotato di una batteria da 4600 mAh che supporta la ricarica cablata da 120 W, wireless da 50 W e 10 W inversa.

Le specifiche tecniche