Xiaomi 12 Pro: questo leak svela molti dettagli sul display

Un inedito leak sul display di Xiaomi 12 Pro svela alcuni importanti dettagli sull'attesa famiglia di smartphone top di gamma del colosso cinese. Proprio ieri, durante la presentazione del tanto chiacchierato Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, l'azienda aveva annunciato che la serie Xiaomi 12 avrebbe sfruttato il nuovo SoC del colosso statunitense.

Un leak svela il display di Xiaomi 12 Pro

In queste ore, però, sono state pubblicate in rete alcune foto relative alla probabile pellicola protettiva del display di Xiaomi 12 Pro. Da quel che possiamo osservare dalle immagini presenti nella galleria sottostante, il leak sul pannello di Xiaomi 12 Pro conferma alcuni dettagli che ormai circolano in rete da qualche tempo: il modulo frontale sarà leggermente curvo verso gli angoli estremi.

È probabile che lo smartphone di Xiaomi monterà una fotocamera punch hole centrale con un foro di dimensioni estremamente ridotte, tali da spingere la cornice superiore del pannello a pochi millimetri dal telaio in alluminio. Le ultime informazioni sul display di Xiaomi 12 Pro indicano che dovrebbe montare una unità da 6.67 pollici a risoluzione QHD+ con un'alta frequenza di aggiornamento.

Malgrado il leak possa apparire solido e fidato, dobbiamo pur sempre trattarlo con le dovute precauzioni. A questo punto non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire con certezza assoluta quale sarà il design definitivo di Xiaomi 12 Pro.