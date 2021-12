Xiaomi 12 Lite e 12 Zoom Lite: trapelate le specifiche chiave

L'OEM cinese dovrebbe annunciare gli smartphone Xiaomi 12, 12X e 12 Pro il 28 dicembre. Un nuovo rapporto di Xiaomiui.net ha rivelato che la famiglia di flagship in questione includerà anche due modelli aventi il moniker “Lite”; la pubblicazione ha condiviso i dettagli chiave di questi telefoni in arrivo.

Specifiche Xiaomi 12 Lite (RUMOR)

Secondo la pubblicazione, il modello 12 Lite ha il nome in codice “Taoyao” e il suo numero di modello abbreviato è L9. La sua variante globale con numero di modello 2203129G e l'edizione indiana con 2203129I sono apparse di recente nel database IMEI.

Xiaomi 12 Lite dovrebbe arrivare con un display AMOLED Full HD da 6,55 pollici capace di offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Il dispositivo potrebbe sfoggiare un display con bordo curvo come l'esclusivo CIVI, midrange che ha debuttato a settembre di quest'anno. Non di meno, potrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 778G o dallo Snapdragon 780G. La sua tripla fotocamera posteriore potrebbe includere un obiettivo Samsung GW3 da 64 megapixel; sarà accompagnato da un'ottica grandangolare e da una macro.

Specifiche 12 Lite Zoom (RUMOR)

Si dice che lo Xiaomi 12 Lite Zoom abbia un nome in codice “Zijin” e un numero di modello abbreviato L9B. È probabile che arrivi come un prodotto esclusivo per la Cina. Il motivo è che solo la variante cinese del telefono con 2203129BC è stata individuata nel database IMEI.

Le informazioni trapelate rivelano che 12 Lite Zoom presenterà un display AMOLED FHD+ 120Hz da 6,55 pollici con bordi curvi e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Verrà fornito con Snapdragon 778G o Snapdragon 780G e un'unità a tripla fotocamera con sensore principale Samsung GW3 da 64 megapixel.

In base ai numeri di modello, si può dire che entrambi i modelli potrebbero debuttare a marzo 2023. La gamma potrebbe essere preinstallata con MIUI 13 basata su Android 12.