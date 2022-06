Xiaomi 12 Lite 5G si mostra dal vivo (FOTO)

Stando a quanto leggiamo in rete, sembra che finalmente assisteremo al debutto del nuovo Xiaomi 12 Lite 5G; il device sarà un mediogamma di alto profilo e sarà venduto in diverse colorazioni. In queste ore, è apparsa online la variante rosa.

Come detto, la distribuzione dello Xiaomi 12 Lite 5G dovrebbe essere internazionale; arriverà sia in Europa che in Asia. Grazie ad un video hands-on appena trapelato sul web, possiamo dare un’occhiata al design del dispositivo in questione.

Xiaomi 12 Lite 5G: ecco quello che sappiamo

Torniamo indietro nel tempo: le prime immagini del suddetto modello sono state mostrate sul web verso la fine di aprile; adesso però, è emerso un video dal vivo che raffigura il terminale in tutto il suo splendore. Notiamo uno schermo piatto con selfiecam al centro del pannello, cornici sottili e mento leggermente più spesso.

Non manca un bilanciere del volume, il pulsante per l’accensione e spegnimento, il fingerprint integrato sotto lo schermo e non solo. Posteriormente però, dovremmo vedere un’unità fotografica composta da tre sensori in alto a sinistra.

Specifiche tecniche

Le principali caratteristiche del midrange della famiglia Xiaomi 12 sono emerse sul web da diverso tempo; ci sarà uno schermo AMOLED da 6,55 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 Hz. Verosimilmente, vedremo MIUI 13 su Android 12, processore Snapdragon 778G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna ma ci saranno anche altre configurazioni, secondo quanto riportato dall’ente americano FCC. Dovremmo vedere anche una variante low cost da 6+128 GB. Arriverà in tre colorazioni (nero, rosa e verde) e ci sarà la ricarica rapida da 67W.

Sul fronte fotografico troveremo una main camera da 108 Megapixel coadiuvata da sensori da 8 e 5 Mpx (ultrawide e macro). Non mancherà l’OIS.

Se cercate lo Xiaomi 11 Lite però, sappiate che questo si trova in sconto su Amazon a soli 259,90€ con spedizione gratuita. È la versione con Snapdragon 732G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

