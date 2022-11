Xiaomi 12 Lite 5G: oltre 100€ di SCONTO ORA su Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon sarà pure terminata, ma le offerte continuano a essere molto allettanti. Dopotutto, e non lo scopriamo di certo oggi, il periodo che cade sotto le festività di fine anno è quello migliore per trovare grandi occasioni. Un po’ come il 20% di sconto sullo Xiaomi 12 Lite 5G proposto in queste ore: se sarai bravo a cogliere l’offerta al volo, riuscirai a risparmiare più di 100€ sul prezzo di vendita consigliato, pagandolo 398,99€ invece di 499,90€. E in più lo puoi prendere anche a rate (5 comode rate mensili da 79,80€), il massimo se hai da poco esaurito il budget stabilito per i regali di Natale.

Xiaomi 12 Lite 5G, smartphone concreto e di classe

Il termine più abusato nelle recensioni degli smartphone calza a pennello per lo Xiaomi 12 Lite 5G, un telefono concreto, solido, con un occhio attento anche al design. Eh sì, perché oltre alla sostanza, il nuovo mediogamma di Xiaomi è maledettamente stiloso, fashion. Se ami distinguerti dalla massa, se vuoi farti notare ovunque ti trovi, con il modello Lite di quest’anno di Xiaomi farai sempre un figurone. Vuoi mettere un telefono anonimo, banale, uguale a tutti gli altri, con il design di classe del Mi 12 Lite?

E poi la sostanza. A partire dal comparto fotografico, uno dei migliori per la sua fascia di prezzo, con una camera principale da 108MP e una ultra-grandangolare da 8MP. Anche autonomia e ricarica rapida sono due punti in cui il mediogamma di quest’anno di Xiaomi eccelle, grazie a una batteria da 4.300 mAh con cui arrivi a fine giornata con un buon 20% residuo e una carica a 67W che porta il livello della batteria da 0 al 50% in appena 13 minuti.

Il modello in offerta su Amazon è lo Xiaomi 12 Lite 5G da 128GB di memoria interna e 8GB di RAM in colorazione Black, Lite pink e Lite green: mettilo in carrello ora per risparmiare oltre 100€, anziché 499,90€ lo paghi solo 398,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.