Xiaomi 12 Lite 5G: nuovi dettagli svelati prima del debutto

Il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G è appena stato certificato dal portale della FCC; scopriamo anche quali saranno le configurazioni di questo interessante prodotto.

Dai report emersi in passato sappiamo che un prossimo smartphone di casa Xiaomi con un numero di modello 2203129G sarà distribuito nei mercati globali con il nome Xiaomi 12 Lite 5G. È stato approvato dell'autorità FCC in Cina.

Xiaomi 12 Lite 5G: cosa sappiamo?

La certificazione rivela che il terminale arriverà in tre configurazioni:

6 GB di RAM + 128 GB di memoria;

8 GB di RAM + 128 GB di memoria;

8 GB di RAM + 256 GB di memoria.

Supporterà 7 bande 5G e presenterà il supporto per Wi-Fi fino a 5,8 GHz, godrà dell'NFC per i pagamenti contactless, avrà il Bluetooth e la dual SIM. Arriverà con Android 12 e con la skin MIUI 13. Oltre a ciò, sappiamo ben poco di questo gadget.

Presumibilmente, approderà sia sui mercati asiatici che su quelli europei; avrà un design ereditato da quello del bellissimo CIVI uscito in Cina pochi mesi fa e avrà caratteristiche riprese dallo Xiaomi 12, il suo fratello maggiore.

Xiaomi 12 lite 5G 2203129G bags FCC, TKDN, Geekbench & EEC certification.



– Snapdragon 778G

– Android 12

– MIUI 13

– NFC

– 6GB+128GB, 8GB+128GB & 8GB+256GB storage variants

Geekbench:https://t.co/DLCIk0bXnt

FCC:https://t.co/97IkKM0zi3#Xiaomi #Xiaomi12Lite pic.twitter.com/0jObNwrhlp — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 8, 2022

Si dice anche che potrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED da 6,55″ avente una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120 Hz. Si tratta di uno schermo curvo con una selfiecam posizionta in alto al centro e il fingerprint sarà, come per le soluzioni top di gamma, posto sotto il display.

Dal sito di Geekbench notiamo anche che il processore Qualcomm Snapdragon 778G sarà presente sotto il cofano di questo device di fascia medio-alta.

Arriviamo infine alla configurazione della fotocamera principale: fra tutte le lenti, citiamo la main camera Samsung ISOCELL GW3 da 64 Megapixel, l'ottica ultrawide e il sensore macro. Non di meno, cosa sappiamo?

Sul fronte della disponibilità, come detto, dovrebbe giungere da noi a breve, ma ad oggi è impossibile capire e sapere quando. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.