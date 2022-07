Xiaomi 12 Lite 5G: eccolo in tutto il suo splendore (FOTO)

In queste ore online sono trapelati i render ufficiali del nuovo Xiaomi 12 Lite 5G, un dispositivo economico molto intrigante che però farà parte della serie di punta dell’OEM cinese numero uno al mondo.

Il dispositivo è prossimo al lancio; il suo arrivo è previsto fra pochissime settimane; in questo articolo vedremo di fare il punto su tutto quello che sappiamo del device in questione.

Xiaomi 12 Lite 5G: tutto quello che sappiamo

Pochi giorni fa abbiamo visto un video hands-on pubblicato da un tipster su Twitter in cui abbiamo potuto osservare meglio il telefono nella sua colorazione rosa. Oggi, grazie all’insider Evan Blass, veniamo a conoscenza del design del gadget in tutte le sue angolazioni. Dalle immagini vediamo non solo le tinte disponibili al lancio, ma anche alcune delle sue caratteristiche tecniche.

Lo schermo dello Xiaomi 12 Lite 5G presenterà un foro posto in alto, precisamente al centro. Ci sarà il fingerprint posto sotto l’unità e non sul frame laterale. Questo vuol dire che ci sarà la tecnologia AMOLED? Noi speriamo di sì. Notiamo poi un design flat dello stesso.

Sulla parte sinistra dello smartphone si osserva una pulizia generale molto gradita, mentre il frame destro presenta il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. In alto invece troviamo il microfono, la griglia dello speaker, il blaster IR, mentre in basso c’è la porta USB C, lo slot SIM.

Arriviamo ora alla back cover: tre sensori con flash LED; l’ottica pricipale sembra essere da 108 Megapixel e sotto invece, dovrebbe esserci il logo del marchio in bella vista. Arriverà in verde, nero e rosa.

Lo schermo quindi sarà un AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate da 120 Hz, la selfiecam sarà da 16 Mega e posteriormente troveremo le tre ottiche da 108, 8 e 5 Mpx. La principale avrà anche l’OIS.

Ci saranno due varianti: 6+128 e 8+128 GB, processore Snapdragon 778G, batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W. Come avrete capito, sarà un midrange di alto livello, con tanto di Android 12 e MIUI 13 out of the box.

