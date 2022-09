Xiaomi 12 in sconto FOLLE su Amazon: PREZZONE a tempo limitato

Oggi è un grande giorno per acquistare il top di gamma dell’OEM cinese; di fatto, navigando all’interno delle offerte di Amazon ci siamo imbattuti in una promo a tempo limitato davvero speciale. Sembra infatti che lo Xiaomi 12, il modello standard da 6,1 pollici, sia disponibile a soli 519,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo e consegna gratis per i membri possessori di un account Amazon Prime.

Inutile ricordarvi i grandi vantaggi che si hanno quando si acquista da questo sito, vero? C’è la garanzia di due anni per qualsiasi problema, con possibilità di supporto tecnico attivo tutti i giorni, fino alla mezzanotte, anche nei festivi, ma anche la possibilità di non pagare spese aggiuntive per le spedizioni.

Xiaomi 12: che grande sconto solo per poche ore

Questo è uno degli smartphone premium più compatti che ci siano attualmente in circolazione, con un processore potentissimo e uno schermo da primo della classe. Anche il peso è super contenuto: solo 180 grammi ed è spesso 8,16 mm. Dire comodo è dire poco.

Il comparto fotografico è spaziale: c’è la nuova tecnologia di mecca a fuoco super rapida con un algoritmo speciale che segue il soggetto. Con il ProFocus farete video come dei veri “pro”. Scatenate infatti la vostra creatività grazie all’ausilio di tre camere da 50 Megapixel.

L’autonomia non è un problema per questo device; il corpo compatto è piccolo ma contiene tanto al suo interno. Troviamo una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida e la tecnologia da 67W per la ricarica cablata veloce. Volendo, c’è anche la wireless charge e la reverse charging.

Concludiamo ricordandovi che c’è un pannello, il protagonista assoluto di questo prodotto, molto piacevole al tatto e alla vista e che presenta specifiche speciali sia sul fronte dei colori che della luminosità. Addirittura, pensate che è stato classificato A+ da DisplayMate. Costa solo 519,00€, approfittatene ora.

