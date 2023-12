Xiaomi 12 in offerta al prezzo più basso di sempre: è un AFFARE (-61%)

Lo Xiaomi 12 è ora acquistabile al prezzo scontato di 348 euro, con uno sconto del 61% rispetto al prezzo consigliato, grazie a questa nuova offerta eBay. Lo smartphone viene ora proposto al nuovo minimo storico diventando ancora più conveniente. Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare un mid-range compatto e, soprattutto, potente grazie alla presenza del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 12: a questo prezzo è imperdibile

Lo Xiaomi 12 è dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni di livello assoluto per la fascia di prezzo. Il chip di Qualcomm consente allo smartphone di ottenere una marcia in più rispetto ai concorrenti in questo segmento di mercato.

Da notare anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone di Xiaomi ha una tripla fotocamera posteriore, un sensore di impronte sotto al display, il chip NFC e supporta la connettività Dual SIM. Il sistema operativo è Android 13 con Android 14 in arrivo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 348 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come strumento di pagamento. La consegna è gratuita. Lo smartphone è acquistabile al minimo storico con l’offerta di oggi. Lo sconto terminerà a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.