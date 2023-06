Xiaomi 12 in offerta a 389€: è il riferimento della fascia media (-57%)

Xiaomi 12 diventa sempre di più il punto di riferimento della fascia media: grazie alla nuova offerta eBay disponibile oggi, infatti, lo smartphone registra un ulteriore taglio di prezzo (-57%) diventando ancora più conveniente. Ora è possibile acquistare l’ex top di gamma di casa Xiaomi al prezzo scontato di 389 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto. Le unità disponibili in sconto sono poche e, quindi, è importante cogliere al volo l’occasione.

Xiaomi 12: con questa nuova offerta è da prendere subito

La scheda tecnica di Xiaomi 12 non ha punti deboli e, in rapporto al prezzo, è probabilmente la migliore a cui si può puntare. Lo smartphone può contare sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da notare, inoltre, che lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici, risultando quindi anche molto compatto e comodo da usare. Il display presenta risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Lato software, Xiaomi 12 può contare sul sistema operativo Android 13 che viene personalizzato dall’interfaccia utente MIUI. Lo smartphone presenta, quindi, un comparto tecnico davvero completo e privo di punti deboli.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile completare l’acquisto dello Xiaomi 12 al prezzo scontato di 392 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere alla promozione è possibile sfruttare il link qui di sotto.

