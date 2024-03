Xiaomi 12 è in offerta a 324€: ora è un VERO AFFARE

Acquistare un mid-range compatto è ora più semplice: con la nuova offerta eBay e con il codice sconto PSPRMAR24, infatti, è ora possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 324 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’ex top di gamma di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici e del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il modello in offerta ha Garanzia Italia.

Xiaomi 12: a questo prezzo è da prendere subito

Lo Xiaomi 12 è uno dei migliori smartphone compatti di fascia media. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, chip in grado di offrire prestazioni al top per la fascia di prezzo.

La scheda tecnica si completa con 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e con una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. C’è anche la ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 324 euro, sfruttando lo sconto extra garantito dal codice PSPRMAR24 da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine.

Da notare, inoltre, che è anche possibile pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta in questione permette di acquistare lo Xiaomi 12 al nuovo prezzo minimo storico. Il modello in offerta ha Garanzia Italia ed è disponibile con consegna gratuita.